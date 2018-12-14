رجاء القرق أول سيدة أعمال إماراتية تُصدر كتاباً يتناول سيرتها الذاتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت سيدة الأعمال الإماراتية المعروفة على مستوى المنطقة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، التي تشغل منصب المدير التنفيذي في «مجموعة عيسى صالح القرق»، إنجازاً جديداً في مسيرتها المهنية الحافلة؛ حيث أصبحت أول سيدة أعمال إماراتية تكتب سيرتها الذاتية بعنوان: «رجاء القرق.. السيرة الذاتية».

وقد كُشف النقاب عن الكتاب الذي يتضمن 180 صفحة، والصادر عن دار النشر الإماراتية «موتيفيت للنشر»، خلال حفل أُقيم في فندق «فورسيزونز دبي شاطئ جميرا» في 12 ديسمبر. ويحمل هذا الكتاب القراء في جولة تلهمهم وتعرفهم بسيدة الأعمال في مختلف مراحل حياتها، بدءاً من طفولتها التي قضتها على ضفاف خور دبي، إلى دراستها للأدب الإنجليزي في الكويت، وصولاً إلى بدايات مسيرتها المهنية في مدرسة زعبيل الثانوية، وانضمامها لاحقاً إلى أعمال العائلة؛ حيث يكتشف القراء أسلوب والدها عيسى صالح القرق، في تعليمها أساسيات العمل.

ويتحدث الكتاب في الوقت ذاته عن نمو إمارة دبي، من خلال سرد معمق للصعوبات والتحديات التي واجهت الدكتورة رجاء القرق، وكيف تغلّبت عليها، لتترك إرثاً غنياً يُلهم جيلاً من القياديات الشابات.

وقد قام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالكشف عن الكتاب خلال حفل الإطلاق. كما كتب تصديراً للكتاب، قال فيه: «تمتلك الدكتورة رجاء القرق قصة رائعة تسردها بطريقة جذابة ورائعة. فقصتها تجسد قصة دولة الإمارات على العديد من الصعد».

وفي معرض تعليقها على الكتاب، قالت الدكتورة القرق، التي تحمل شهادتي دكتوراه فخريتين في الآداب والاقتصاد: «آمل أن يُلهم كتابي هذا السيدات للسعي لتحقيق أحلامهن في ريادة الأعمال. كما أتمنى أن تنير قصص التحديات التي واجهتني في التوفيق بين اعتناق التقاليد ومواكبة الحضارة، في ظل التطور الهائل الذي شهدته الدولة عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص الدرب للأجيال الشابة القادمة من العائلة».