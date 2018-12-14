«الاقتصاد» تكرم شركاءها الاستراتيجيين في «الملتقى السنوي 2018»

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كرمت وزارة الاقتصاد أمس شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المحلية، وذلك خلال حفل ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2018، الذي أقيم أمس في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الوزارة.

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الملتقى: إن هذه الفعالية السنوية هي محطة تعتز بها وزارة الاقتصاد لأنها تعبر عن احتفائها بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة مع شركائها الاستراتيجيين للعمل يداً واحدة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في دولة الإمارات وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأضاف: «إن اهتمامنا بتوطيد العلاقة التكاملية مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، نابع من إيماننا الراسخ بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم، والمحرك الذي يمكنه أن يدفع مسيرتنا التنموية قدماً لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية».

وأكد أن هذا الحفل يأتي في ظل توقعات إيجابية تحملها آفاق النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.9% مع نهاية العام الجاري، و3.7% خلال عام 2019. كما شهد تنوع الاقتصاد نمواً إضافياً، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لهذا العام بنسبة 2.9%، وفي العام المقبل بمتوسط يصل إلى 4%، فضلاً عن المكانة الرائدة إقليمياً وعالمياً التي حققتها الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المعلنة.

وأوضح أنه من خلال عمل متواصل ساهمت به مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة، تم تحقيق نتائج إيجابية في مجالات التنويع الاقتصادي وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا وتبني الاتجاهات المستقبلية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة وتنمية رأس المال البشري، مشيراً إلى أنه بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة، بدأت مختلف الجهات المعنية بالتنمية بوضع التصورات والمبادرات لقطع شوط آخر لاستكمال المسيرة التنموية خلال السنوات المقبلة وفقاً لمحددات مئوية الإمارات 2071، مع التركيز بصورة أكبر على تطوير بيئة الابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومراعاة مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتضمن الحفل عرض فيلم يستعرض المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات على العديد من المؤشرات التنافسية في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقام المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بعد ذلك بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، الذين بلغ عددهم 64 جهة مكرمة، كما تضمنت الفعالية فقرة خاصة بتكريم الموظفين المتميزين لعام 2018، حيث كرم المنصوري أكثر من 160 موظفاً موزعين على فرق العمل والفئات المختلفة من كافة قطاعات وإدارات ومكاتب وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على الاحتفاء بالكفاءات والطاقات المبدعة والجهود المتفانية للموظفين، مؤكداً أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بمسيرة وزارة الاقتصاد قدماً.