شكرا لقرائتكم خبر عن خالد محمد وفاطمة زهرة العين يطربان جمهور «قصر الحصن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أحيا الفنانان خالد محمد وفاطمة زهرة العين، مساء أمس الأول أمسية من ذاكرة الأغنية الإماراتية في المجمع الثقافي، ضمن فعاليات وأنشطة «قصر الحصن» الوجهة الثقافية والتراثية في أبوظبي.
أطربت فاطمة زهرة العين -التي بدأت الحفل- الجمهور بعدد من الأغنيات التراثية وتفاعلوا معها، كما قدم خالد محمد مجموعة من الأعمال، شملت قصائد من تأليف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعوشة بنت خليفة السويدي ومحمد بن سوقات، وعبد الله بن ذبيان وكميدش بن نعمان، وعلي بن رحمة الشامسي وآخرين.
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