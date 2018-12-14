«CNN »: محمية دبي الصحراوية موطن لأنواع نادرة من الحيوانات والطيور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

بثت قناة «CNN» أمس تقريراً لمحمية دبي الصحراوية الخلابة، استعرضت فيه المشهد الاستثنائي لرمالها الناعمة وحيواناتها النادرة خاصة المها العربي، والثعالب الرملية، ووصفتها بالموطن الآمن لأنواع نادرة من الحيوانات والطيور، وعرضت القناة لقطات فريدة لمساحات شاسعة من الرمال الصفراء، تمتد على طول الصحراء، وتنقلت بين المحمية والواحة والمنتجع القريب منها، مع مشاهد لزوار يستمتعون بالتجول وسط المحمية التي وصل عدد زوارها إلى 300 ألف زائر سنوياً.

تبدأ أولى المشاهد بتذكير المشاهد بأن دبي مدينة العمارة الحديثة، وناطحات السحاب، بنيت على مساحات شاسعة من الصحاري التي تشكل المحميات البيئية الطبيعية بها حوالي 15 % من إجمالي مساحتها، وإلى كون هذه المحميات وجهة سياحية مهمة لملايين الزوار سنوياً.

بعدها يصطحب جريج سيمكينز، مدير الصيانة في محمية دبي الصحراوية، كاميرا «CNN» في جولة بالسيارة، يقدم خلالها معلومات عن تاريخ المحمية، والحيوانات التي تأويها، والشراكات التي تجمعها مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى أحدث الدراسات ووسائل الحماية والرصد التي تم توفيرها للحيوانات النادرة، عبر استخدام الطائرات بدون طيار، المزودة بكاميرات مراقبة عالية التقنية؛ لتتبع الطيور والحيوانات.

يشير سيمكينز إلى أن المحمية تعد الثانية من حيث المساحة في دبي، وتبلغ مساحتها 226.11 كيلومتر مربع، وتصنف وفقاً لمعايير الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، ضمن فئة المتنزهات الوطنية المحمية، وهي مسجلة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحلية التي يشرف عليها المركز العالمي لمراقبة الحفاظ على الحياة البرية التابع للبرنامج البيئي للأمم المتحدة.

ويقول: أنشئت المحمية عام 2003، ونجحت طوال السنوات الماضية في حماية المها العربي من الانقراض؛ إذ تعد ملاذاً آمناً له، واليوم وصل عدده إلى 600، إلى جانب الثعالب الرملية، ومجموعة من الطيور النادرة.