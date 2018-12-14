شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام صديق لجيل الثورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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صفية الشحي

«إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل»، هذه كانت العبارة الشهيرة التي قالها الداهية السير ونستون تشرشل في خطاب ألقاه عام 1943 في جامعة هارفارد، فقد كانت المعرفة دائماً جوهراً لأي عملية انتقالية بين الثورات المعروفة، والتي غيرت وجه البشرية التي لم تعد تعتمد القوة البدنية للعامل اليدوي، لإنتاج البضائع والخدمات، بل على العقول التي تبدع الأفكار، وتعيد صياغة المعلومات، لتنتج معرفة واقتصاداً من نوع آخر، جر تغييرات جذرية على المجتمعات وأسلوب حياتها وتفاعلها، وحتى طريقة خوضها للصراعات التي عدتها وعتادها بيانات ضخمة، وحلول رقمية وخوارزميات ذكية.

إن ثورتنا الرابعة تسير بخطى متسارعة، أما تحولاتها فهي لا تمثل امتداداً لسابقتها الصناعية، بل تسجل وصولاً نميزه عبر السرعة والإطار وتأثير النظم المختلفة بقيادة تقنيات ناشئة، ومتطورة في آن معاً كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

في 2017 أسست الإمارات العربية المتحدة بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ليغطي ثلاث ركائز هي: تأسيس بيئة بيانات متينة، متكاملة وآمنة، وصياغة سياسات وتشريعات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء نظام موحد للقيم والأخلاقيات، لتوجيه هذه الثورة، وهي توقن تماماً أن التعليم يعد عاملاً حاسماً لازدهار هذه الخطة.

ما أراه أننا بحاجة إلى استراتيجية إعلامية محكمة، إذ يجب أن نتجاوز مرحلة تسجيل الحضور في الحدث المحلي والعالمي إلى مراحل متقدمة تمس صناعة المحتوى المعزز لخطط التنمية المستدامة واستراتيجيات اقتصاد المعرفة على كافة الصعد، كما يجب ألا نغفل قيمة كامنة في صناعة الترفيه، والتي يتداخل معها الإعلام بالضرورة في مراحل الإنتاج والترويج والمتابعة.

كيف سيقدم الإعلام قضايا مجتمعه، وسيعبر عن طموحات أبناء وبنات الوطن؟ الذين باتوا يجذبون أنظار العالم لا كأعلام عصرهم في مجالات العلوم والفن والثقافة، بل كسفراء للمعرفة ذاتها.

هل سيتمكن من صناعة نجوم جدد من قلب التغيير والمبادرة والمشروع الوطني؟ هل يسهم في فرض معايير معينة على النوعية لا على الكم المستشري في جسد التواصل والاتصال اليومي؟ الأسئلة لا تتناقص مع الأيام، بل هي في نمو مستمر خصوصاً، ونحن نتابع النماذج التي تقدمها منصات رسمية كقدوات ومؤثرين في المجتمعات الخليجية والعربية، والتي لا تبدو لي ولكثير غيري حقيقية، أو من أصل التجربة العربية، بل هي أشبه بمفاتيح لأنماط استهلاكية وترويجية أكثر من كونها اجتماعية أو حتى إعلامية.

المطلوب جلسة صراحة وتكامل مع جميع الأطراف، إن كنّا نرغب فعلاً في تحقيق هدف محو الأمية عن ثلاثين مليون شاب عربي بحلول 2030، أو كنّا نطمح إلى القفز على حاجز ال 19 التي حققتها الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية إلى الرقم واحد، أو أن تكون وسائلنا الإعلامية رافدة لمجتمعات المعرفة، وصديقة لجيل الثورة الرابعة.

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