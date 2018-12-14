شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الثقافي يستعيد «ذكريات الفنانين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

أكد فنانون إماراتيون في محاضرة «ذكريات الفنانين» التي أقيمت في المجمع الثقافي، أمس الأول، ضمن الاحتفال بفعاليات وأنشطة قصر الحصن، والتي أدارتها مايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن، وعلياء زعل لوتاه، مساعد تقييم أول اللوفر أبوظبي، أن الثقافة والفنون بأنواعها تحمل رسالة قيمة للمجتمع، كما أن الفن يسهم في رفع الوعي الثقافي وغرس قيم الهوية الوطنية.

أوضح الفنانون أن المجمع الثقافي يحمل رسالة قيمة تهدف إلى تعزيز كافة أشكال النشاط الفكري والإبداعي، وله دور كبير ومحوري في المشهد الثقافي، ودعوا إلى دعم الفنان الإماراتي، والاهتمام بجميع أنواع الفنون ونشر الوعي الثقافي والفني، وتكاتف الجهود لدعم العملية الفنية، وتشجيع الأطفال من خلال عمل معارض فنية لهم.

وتحدث كل من الدكتورة نجاة مكي، وعبد الرحيم سالم، وجلال لقمان، وعزة القبيسي عن بداياتهم ومسيرتهم وذكرياتهم الفنية، والفترة التي عاشوا وعاصروا فيها جيل الفنانين في المجمع الثقافي باعتباره مؤسسة عامة تهدف إلى تشجيع جميع أشكال الأنشطة الفكرية والإبداعية، واتصالهم وعملهم الوثيق خلال الفترة الماضية بالمجمع، وكيفية اختيارهم لمجموعة من أعمالهم التي شاركوا بها مؤخراً من خلال التنسيق والتواصل مع القيّمة الفنية علياء زعل لوتاه، وتحدثوا عن تجاربهم الفنية والحركة التشكيلية، والمعارض والمهرجانات التي شاركوا فيها، والدور الكبير الذي لعبه المجمع الثقافي في دعم مسيرتهم الفنية.

ودعا الفنان محمد الأستاد إلى دعم العملية الفنية والابتعاد عن النظرة السالبة والضيقة للفن، وتثقيف وتوعية المجتمع، والتشجيع على إقامة معارض وورش خاصة للأطفال ودعم الموهوبين وتثقيفهم فنياً.

وأشار جلال لقمان إلى أن عمله «العملاق الخفي» الذي شارك به في المجمع الثقافي مؤخراً، جاء رداً على إحدى الصحفيات التي قالت بأن الفنان الإماراتي يميل في فنه إلى الطريقة السهلة، مؤكداً أن هذا العمل استغرق فترة 8 شهور وكان يقضي 10 ساعات يومياً في الورشة من أجل إنجاز عمل فني قيم يؤكد قدرة الفنان الإماراتي على العطاء والإبداع في جميع مجالات الفنون.

وقالت عزة القبيسي: «إن عمل -أبجدية الحياة- يعكس ذاتي وهويتي ويجسد تجربتي الفنية خلال السنوات الماضية».