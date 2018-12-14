«ابن ماجد» يزور «حارسة القمح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم فريق ابن ماجد للرحلات والمغامرات التابع لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي رحلة بمناسبة يوم الجبال العالمي، لزيارة حارسة القمح الجدة مريم الشحي التي تسكن في أعالي جبال وادي شعم أقصى شمالي الإمارة.

وقالت حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، مؤسس فريق ابن ماجد، إن الرحلة أسهمت في تسليط الضوء على حياة أهل الجبل قديماً، وكيفية محافظتهم على عاداتهم الجبلية في زراعة القمح في الوعوب، وعلى الخدمات التي قدمتها الدولة لأهالي الجبال لتساعدهم على التكيف مع التطورات والمحافظة على إرثهم وحياتهم الجبلية.

وأضافت أن من أهداف الفريق التعرف إلى مناطق الدولة من خلال الرحلات المنظمة، وتشجيع الرياضات المرتبطة بالرحلات حسب المناطق المستهدفة.

وأكدت شيخة الحاي، سفيرة التراث في نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن زيارة أهل الجبل، تعزز العلاقات الاجتماعية، وتحقق التواصل بين الأجيال.