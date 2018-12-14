بيع 733 وحدة ب 921 مليوناً في دبي خلال أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.4 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة 3.595 مليار درهم، من خلال 261 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع، تسجيل 809 مبايعات بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 891 مليون درهم، و733 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 921 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة المركز التجاري الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 7 مبايعات، بقيمة 33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 110 مبايعات بقيمة 130 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3 مليارات و595 مليون درهم، منها 118 رهناً لأراضٍ بقيمة 3 مليارات و300 مليون درهم، و143 رهناً لفلل وشقق بقيمة 295 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 937 مليون درهم، وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 322 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 1.5 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة مليار و264 مليون درهم، من خلال 64 إجراء؛ حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 140 مبايعة بقيمة 282 مليون درهم، منها 14 مبايعة لأراضٍ بقيمة 128 مليون درهم، و126 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 154 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 32 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة، بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها ملياراً و264 مليون درهم، منها 32 رهناً لأراضٍ بقيمة مليار و100 مليون درهم، و32 رهناً لفلل وشقق بقيمة 164 مليون درهم، وكانت أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 322 مليون درهم، وأخرى في منطقة هور العنز شرق، بقيمة 175 مليون درهم. (وام)