تكريم الفائزين بجائزة «أفلام السعادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الفائزين بجائزة «أفلام السعادة»، التي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة الداخلية، وفوكس سينما التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم»، و«SMOVIES» التابعة لشركة براند موكسي، للمساهمة في تطوير المحتوى الإيجابي والهادف، وتشجيع الإبداعات والطاقات الخلاقة، وإشراك أفراد المجتمع في تعزيز ثقافة السعادة والإيجابية وجودة الحياة، من خلال تقديمها في أفلام معبرة.

وكرمت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، خلال حفل تم تنظيمه في صالة «فوكس سينما» ديرة سيتي سنتر، دانييل أردين الفائزة بالمركز الأول عن فيلمها «تناغم»، ومشاعل أحمد العبد التي فاز فيلمها «سعادتي في قادتي» بالمركز الثاني، وآركيوس الفائز بالمركز الثالث عن فيلم «العودة». حضر حفل التكريم أعضاء لجان التحكيم في المرحلتين نصف النهائية والنهائية ومنتجو 22 فيلماً تأهلت إلى المرحلة نصف النهائية من بين 200 مشاركة في الجائزة، وممثلو الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، وعدد من الشخصيات والمخرجين وصناع الأفلام، والمشاركين في الجائزة، والرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة.

وفاز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بفرصة حضور مهرجان كان السينمائي 2019، في جائزة قدمتها وزارة الداخلية، إضافة إلى جوائز مالية بقيمة 5000 درهم للمتأهلين ال 22 للمرحلة النهائية، فيما قدمت مجموعة «ماجد الفطيم» جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث.

وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار أن الدعم المقدم لمثل هذه المبادرات الوطنية الجادة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة في تشجيع وتبني المبادرات الهادفة التي تقدم محتوى ثقافيا يعزز المسؤولية المجتمعية والأفكار الإيجابية.

وقالت حنان المرزوقي مدير إدارة البرامج والمشاريع في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، إن جائزة أفلام السعادة تهدف لتعزيز دور الإنتاج الفني والإعلامي في تطوير المحتوى الإيجابي.وقال إبراهيم الزعبي رئيس الاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم: نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المهمة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، والدور التي تلعبه «فوكس سينما» في تمكين المواهب الشابة للإبداع وتطوير المحتوى العربي.