الشارقة «ملك» الشتاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الشارقة إنهاء دور الذهاب في صدارة دوري الخليج العربي والتتويج بلقب بطل الشتاء الشرفي، بعد فوزه على فريق الإمارات في المرحلة 13 بأربعة أهداف نظيفة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن العين الذي تأجلت مباراته مع الوحدة، وحتى لو فاز الأخير لاحقاً، فإن «الملك» يتفوق بفارق المواجهة المباشرة.

وفاز أمس، بني ياس على دبا الفجيرة 6 -1، وتعادل عجمان والظفرة صفر- صفر.