71 خيلاً تتنافس على ألقاب يوم شادويل للجامعات في جبل علي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ينطلق السباق الرابع في مضمار جبل علي ظهر اليوم، بمشاركة 71خيلاً تتنافس على جوائز مالية لأبطال الأشواط السبعة بإجمالي 600 ألف درهم.

وكانت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر أعلنت عن اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بيوم شادويل في سباق بر دبي الذي سيكون برعاية كاملة من قبل جامعات زايد وأبوظبي والبريطانية في دبي وأمريكية الشارقة.

وأكد المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم أن مضمار جبل علي لبس حلة زاهية لاستقبال رواده وجماهيره العريضة وممثلي المؤسسات التعليمية الراعية وطلابها وموظفيها وهيئاتها التدريسية، وقال: إن يوم شادويل المخصص لرعاية الجامعات يعتبر يوماً استثنائياً في سلسلة سباقات المضمار العائلي ورحب بالجميع في يوم شادويل للجامعات والمؤسسات التعليمية.

جاءت تصريحات الحلواني بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بتقديم الشركات الراعية لرابع سباقات مضمار جبل علي الثلاثاء الماضي.

وستكون ضربة البداية في سباق اليوم بالشوط الأول برعاية جامعة أبوظبي ومسافته 1600 متر وسيكون الشوط الافتتاحي مخصصاً للخيول العربية ويشكل الجولة الثانية من بطولة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، ويتنافس على ألقاب الشوط العربي 12 خيلاً وتبلغ جائزته 50 ألف درهم.

الشوط الثاني سيكون برعاية الجامعة البريطانية في دبي ويعتبر من الأشواط الماراثونية في السباق نظراً لطول مسافته التي تبلغ 1950 متراً واستقطب 8 خيول وجائزته 85 ألف درهم.

وترعى جامعة زايد الشوط الثالث ومسافته 1600 متر وجائزته 85 ألف درهم وتتنافس على ألقابه 14 خيلاً، وتصل الإثارة قمتها بالشوط الرئيسي وهو رابع الأشواط الذي يحظى برعاية كبيرة من شادويل وجائزته 125 ألف درهم ومسافته 1600 متر، وتشارك فيه 10 خيول تشكل كوكبة من الخيول القوية.

وتواصل شادويل رعايتها المميزة في الشوط الخامس الذي تبلغ مسافته 1600متر وجائزته 75 ألف درهم بمشاركة 9 خيول، وترعى مزارع ديرنزتاون الشوط السادس، وهو الشوط الرئيسي الثاني، نظراً لجائزته الكبيرة التي تبلغ 105 آلاف درهم ومسافته 1400 متر ويتصارع على ألقابه 12 خيلاً.

وسيكون المشهد الأخير سباقات اليوم في الشوط السابع برعاية الجامعة الأمريكية في الشارقة ومسافته 1200 متر وتشارك فيه 9 خيول وجائزته 75 ألف درهم.

ورصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي، 130 جائزة عينية قيمة لجمهور السباقات، كما رصدت إدارة مضمار جبل علي جوائز نقدية لمسابقة الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 114 ألف درهم، منها 56 ألف درهم للجائزة المالية الكبرى، و26 ألف درهم جوائز لترشيحات الأشواط، بمقدار 5,200 درهم لكل شوط، ماعدا الشوطين الثالث والرابع والذي رصدت لهما جائزة بقيمة 32 ألف درهم.