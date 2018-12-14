ختام رائع لبطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات مسك الختام لأسبوع عامر بالمنافسة والإثارة في واحدة من أقوى البطولات وأضخمها من حيث الجوائز في العالم، لذلك لم تتردد كل المشاركات في تقديم الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث هتفن في الختام كل بلغة موطنه «شكراً أم الإمارات» وليعدن إلى بلادهن وهن يحملن أطيب الذكريات عن البطولة ودولة الإمارات.

وكانت ذهبية السفيرة اللبنانية ري باسيل هي مسك ختام البطولة حينما تفوقت على بطلة العالم النيوزيلندية الحسناء ناتالي روني التي حلت ثالثة بعد المغربية مريم رماح في مفاجأة مثيرة.

ولم تأتِ الميدالية الذهبية لباسيل من فراغ بل تصدرت النهائيات برصيد 35 طبقاً، وكانت قد أنهت الدور التمهيدي برصيد 110 أطباق لتنال الميدالية الذهبية وخمسة آلاف دولار، فيما حلت المغربية مريم رماح في المركز الثاني برصيد 31 طبقاً ونالت الميدالية الفضية وأربعة آلاف دولار، وكان رصيدها في الدور التمهيدي 106 أطباق وهو مؤشر لتصاعد مستواها بسبب حرصها على المشاركة في العديد من البطولات على نفقتها.

واحتلت النيوزيلندية ناتالي روني المركز الثالث برصيد 26 طبقاً بعد أن حققت رقماً طيباً تصدرت به الأدوار التأهيلية وهو 117 طبقاً أي بفارق 7 أطباق عن الذهبية ري باسيل ونالت الميدالية البرونزية وثلاثة آلاف دولار.

أما راميات الإمارات فاطمة محمد وعائشة إلياسي وياسمين تهلك فقد بذلن جهداً مقدراً قدر استطاعتهن واكتسبن خبرة قد تنفعهن في المستقبل إذا واظبن على التدريب.

ووجه لؤي حسن النعيم رئيس شركة انتولوجي لتنظيم الأحداث وهي الشركة المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات التهنئة إلى اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وإلى أحمد الجابري رئيس اللجنة المحلية على نجاح البطولة، كما توجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على إتاحتها الفرصة لشركته الوطنية بتنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي.

من جانبه، أعرب سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم نائب رئيس لجنة الأطباق بالاتحاد عن سعادته بالنجاح الذي تحقق لبطولتي سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات وبطولة عام زايد الدولية واللذين شكلا معاً إضافة جديدة للنجاحات التنظيمية والفنية للاتحاد، وقال إن مشاركة هذا الكم من الرجال والسيدات جنباً إلى جنب من 23 دولة عكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية أمام العالم.