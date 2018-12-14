الإمارات والسعودية: الضغط العسكري للتحالف حقق النصر السياسي على الانقلاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365” ووكالات:

رحبت الإمارات والسعودية؛ بتوصل الأطراف اليمنية في مشاورات السويد إلى اتفاقات مهمة؛ بشأن الحديدة وتعز، وأكدتا أن هذه الانتصار، جاء بفعل جهود التحالف العربي، وقوات الشرعية اليمنية، والضغط العسكري، الذي أجبر الميليشيات الحوثية المنقلبة على الشرعية على قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ لبحث الحل.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاقات مهمة؛ منها: اتفاق بشأن الحديدة ومينائها؛ حيث يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوماً، وآخر بشأن تعز؛ يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. وقال جوتيرس، في ختام المشاورات،: «إن هذا الاتفاق؛ سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين».

وأعلن جوتيرس: «إن وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، في إطار اتفاقات أخرى». وأضاف جوتيرس: «إن الاتفاق شمل نشر قوات محايدة، وإقامة ممرات إنسانية، وسيجري بحث إطار سياسي في جولة مقبلة من الاجتماعات، من المقرر عقدها في يناير/كانون الثاني المقبل». وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن اتفاق الأمم المتحدة، ينص على انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، ومن تعز، والإفراج عن آلاف الأسرى والمختطفين.

وقالت مصادر في الحكومة اليمنية: «إن المقترح بشأن تعز؛ ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز، وفتح المعابر الثلاثة»، مضيفة: «إن مقترح الأمم المتحدة في تعز؛ يقضي أيضاً بفتح خط الحوبان تعز صنعاء؛ لتسهيل مرور المساعدات».

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالانفراجة، التي شهدتها المشاورات، لاسيما بشأن اتفاق الحديدة، الذي جاء ليؤكد التزام التحالف العربي بالثوابت تجاه اليمن.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه؛ جاء نتيجة للضغط العسكري، الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة».

وأكد أهمية الالتزام بالمسار السياسي، والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وضرورة استمرار هذه الخطوات والجهود؛ لضمان استقرار اليمن وازدهاره؛ من خلال حل سياسي مستدام، وحوار يمني، أساسه المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها القرار الأممي (2216).

وأشار إلى أن التحالف العربي أوفى بالتزامه؛ بتجنيب مدينة الحديدة وأهلها ويلات حرب شوارع؛ وذلك حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، لافتاً إلى أن ميناء الحديدة بإمكانه اليوم ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني.

وشدد قرقاش على أن الضغط العسكري؛ المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية، واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت؛ شكل الضغط المطلوب على الحوثيين، وأجبرهم على التعامل بواقعية، والقبول بالحل السياسي، مشيراً إلى أن الضغط العسكري الحاسم والمنضبط لقوات التحالف العربي، والقوات اليمنية، أجبر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الانسحاب من الواجهة البحرية المتبقية تحت سيطرتها، وهزيمة المشروع الطائفي في اليمن.

وثمّن وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدور الذي قامت به قوات التحالف العربي والقوات اليمنية، وتضحياتهم وبطولاتهم، التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين، وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق.

وفي تغريدة على «تويتر» قال: «نهنئ المبعوث الأممي بما تحقق اليوم، وملتزمون بالمسار السياسي والجهود، التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود؛ لضمان استقرار اليمن وازدهاره»، مشيراً إلى أنه «ومنذ انطلاق اليوم الأول للعمليات العسكرية للتحالف والقوات الشرعية في الحديدة، كان الهدف إجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

من جهته، قال السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس،: «إن السعودية ترحب بالاتفاق، الذي أعلن، أمس، بالسويد»، مشيداً بجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث في الوصول لهذا الاتفاق.

وأكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على «تويتر»، أن الاتفاق «خطوة مهمة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق».

وأضاف: «وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق، تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي؛ لإعادة الشرعية في اليمن».

وأوضح السفير السعودي في واشنطن: إن تحالف دعم الشرعية تشكّل؛ «لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية، ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة الإنسانية، التي بدأتها ميليشيات الحوثي، بدعم وتوجيه من إيران، والتحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله».

وقال: إن السعودية والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن؛ عبر عدة مبادرات، وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين، وإعادة إعمار اليمن.

واختتم الأمير خالد بن سلمان قوله: «يشكل الاتفاق خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر؛ الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران، وأن يعمل من أجل اليمن، ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث».

وأفاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، أمس، بأن الاتفاقات، التي دعمتها الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن، تلزم ميليشيات الحوثي بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة. وقال آل جابر عبر حسابه في «تويتر»: «أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس إلى الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة؛ تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني؛ من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة». وأضاف: «إن الاتفاقات تشمل تعز، وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى».



مصافحة تاريخيةبين اليماني وعبدالسلام

شهدت الجلسة الأخيرة لمشاورات السويد بشأن اليمن، أمس، مصافحة تاريخية بين وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين، بعد الإعلان عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات المهمة التي قد تمثل بداية لانفراج الأزمة اليمنية. وظهر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، وهما يتصافحان، فيما توسطهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس. وما إن تصافح اليماني وعبدالسلام، حتى انطلقت صيحات الفرح والتصفيق الحاد بالقاعة، في إشارة إلى أهمية هذه الخطوة.



النتائج أمام مجلس الأمن اليوم

أعلنت وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أن مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ونية طيبة، مؤكدة أن أي اتفاق على مواصلة المحادثات سيكون نجاحاً. وقالت فالستروم، في مقابلة هاتفية مع رويترز، إن نتائج المشاورات ستعرض على مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة.



أبرز نقاط اتفاق الحديدة

توصلت أطراف المشاورات اليمنية إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، وفيما يلي أهم نقاط اتفاق الحديدة.

* وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.

* تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

* الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين.

* تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.

* فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية.

* إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي.

* إزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة.

*تعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها.

* إزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.

كما يقضي الاتفاق بأن يتم انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوماً من موعده.