واشنطن: أطراف إقليمية تسعى لإفشال الاتفاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، أمس الخميس، أن بعض الأطراف الداخلية في اليمن ستسعى لإفشال نتائج المشاورات التي تم التوصل إليها أمس في السويد، خاصة في شأن مدينة الحديدة ومينائها، بينما أعلن وزير الخارجية البريطاني أن محادثات السلام في ستوكهولم تعكس أفضل الجهود الدبلوماسية.

وأشار السفير الأمريكي، في حديث مع قناة «الحدث» أمس، إلى وجود أطراف إقليمية ترغب هي الأخرى في إفشال ما تم الاتفاق عليه أمس. واعتبر تولر أن «ما جرى اليوم خطوة أولى في طريق السلام.. الاتفاقيات التي أعلن عنها اليوم ستعني الكثير لليمنيين».

وأكد السفير أن واشنطن ستواصل دورها في تقديم المنح لليمن، كما في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل. واعتبر تولر أن طرفي النزاع «لديهما رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق سلام»، مضيفاً: «سنحدد الأطراف التي ممكن أن تؤثر في نتائج المشاورات ونستبعدها».

وفي شأن تسليم سلاح الحوثيين، شرح تولر أن «تنفيذ القرار 2216 يجبر الميليشيات على تسليم أسلحتها». وأشار إلى أن واشنطن تراقب عن كثب الدور الإيراني في اليمن، مضيفاً: «لا نقبل بسعي إيران لدعم الميليشيات التي تعمل ضد الحكومة الشرعية في اليمن».

وفي الأثناء، وصل وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إلى مقر المحادثات في منطقة ريمبو قبل ساعات من عقد الجلسة الختامية لمشاورات السويد.

وبحسب «العربية نت»، اجتمع الوزير البريطاني على الفور بالوفد الحكومي للاطلاع على ما توصل إليه طرفا النزاع خلال المشاورات التي بدأت الخميس الماضي.

وأكد هانت خلال اجتماع في السويد بالحكومة اليمنية ووفد الحوثيين؛ ضرورة مواصلة الجهود لجميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي.

وقال هانت، في بيان بثته الخارجية البريطانية: إن محادثات السلام اليمنية في ستوكهولم تعكس أفضل الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة. وأوضح أنه يبحث مع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيس كيفية استطاعة بريطانيا دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في اليمن.

وعقد وزير الخارجية البريطاني اجتماعاً مع الحوثيين على هامش محادثات السلام في السويد، في أول لقاء لوزير بريطاني مع الحوثيين منذ بداية الصراع في 2014.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها على تويتر: «اجتمع (هانت) في السويد بالحكومة اليمنية ووفد الحوثيين للتأكيد على ضرورة مواصلة جميع الأطراف الجهود للوصول إلى حل سياسي. هذه أول مرة يجتمع فيها وزير بريطاني بمسؤولين حوثيين منذ اندلاع الصراع في اليمن».