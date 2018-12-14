شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى وعبد المهدى يبحثان الإسراع بحسم الوزارات الشاغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدى، اليوم الخميس، آليات الإسراع بحسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الحكومية وملف الموازنة.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في البلاد، وآليات الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الحكومية".

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش ملف الموازنة الاتحادية العامة والإسراع بإقرارها مع مراعاة نسب الوزارات والمحافظات بالشكل الذي يراعي خصوصية كل محافظة؛ للنهوض بالواقع الخدمي بشكل يضمن تحقيق المنهاج الحكومي وتلبية متطلبات الشعب العراقي.

وأكد الحلبوسي استعداد مجلس النواب لدعم السلطة التنفيذية لإتمام ما تتطلبه المرحلة المقبلة.

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