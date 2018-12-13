دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تطلق إعلان تشويقي جديد لهاتف nova 4 باللون الأحمر المتدرج ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة هواوي خلال أيام مؤتمرها المرتقب للإعلان الرسمي عن هاتف nova 4، واليوم تكشف الشركة عن لون أحمر متدرج في إعلان تشويقي جديد.

قبل إنطلاق مؤتمر هواوي في 17 من ديسمبر، قدمت الشركة إعلان تشويقي جديد لهاتف nova 4 الذي يأتي بتصميم الكاميرة الأمامية المدمجة في الشاشة.

وفي هذا الإعلان تستعرض هواوي لون متدرج يجمع بين اللون الأحمر والأرجواني، وهو من الألوان المرتقبة للهاتف، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 970، مع شاشة بحجم 6.4 إنش، وبطارية بقدرة 3750 mAh.

كما يضم هاتف nova 4 كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر 48 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 ، ومستشعر 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، كما يضم nova 4 مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف.

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هذا الموضوع هواوي تطلق إعلان تشويقي جديد لهاتف nova 4 باللون الأحمر المتدرج ظهر على التقنية بلا حدود.