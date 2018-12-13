شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل منظمة التعاون الإسلامى لدى فلسطين السفير أحمد الرويضى إن ما تحتاجه فلسطين المحتلة الآن، أمام اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلى وحكومته القائمة بالاحتلال ، هو حماية دولية عاجلة ، عبر تواجد قوات دولية فى الأراضي الفلسطينية المُحتَلة تحمى السكان المحليين من جرائم الاحتلال، وتخضعه للمسؤولية القانونية المترتبة عن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.

وأضاف الرويضى ، فى بيان اليوم ، "أجرينا اتصالات عدة مع مؤسسات دولية وسفراء فى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين ، وأكدنا أهمية التدخل الدولى لحماية الشعب الفلسطينى، وإخضاع الاحتلال وحكومته للقانون الدولى الإنسانى".

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