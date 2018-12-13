شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات سوريا الديمقراطية يتعهد بمقاومة أى هجوم تركى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس إن القوات التى تساندها الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم تركى لكنها تواصل الجهود الدبلوماسية لمنع أى هجوم.

وفى مقابلة نادرة، قال مظلوم كوبانى لرويترز إن واشنطن قامت بمحاولات جادة لمنع وقوع الهجوم التركى على المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مساحة واسعة من شمال سوريا على الحدود التركية، لكنه شدد على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة جهودا أكبر.

وأضاف كوبانى أحد مؤسسى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية " نحن مستعدون لأى هجوم وسنرد بقوة… وضمن مناطقنا".