شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا خلال مواجهات جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة، طفلا فلسطينيا وأصابت عددا من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمنى فلسطينى وشهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات، واعتقلوا الطفل محمد خالد خليل صلاح (14 عاما)، إضافة لإصابة عدد من الفلسطنيين بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

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