شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يرفض مشروع قانون لرفع سن التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البرلمان التونسى اليوم الخميس مشروع قانون حكوميا لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، فى ضربة قاسية للإصلاحات التى اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

ومشروع القانون الذى رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التى تتعرض لضغط قوى من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز فى الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور.

واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعى بنسبة 1% على الموظفين و2% على أصحاب العمل.