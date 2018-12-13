شكرا لقرائتكم خبر عن فورمولا E.. حدث عالمى تستضيفه السعودية لأول مرة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الاتجاهات الجديدة التى تسير نحوها السعودية والانفتاح الكبير الذى تشهد عدة مجالات تستضيف المملكة فى منتصف ديسمبر الجارى مسابقات سباق فورمولا E .

وعرضت وزارة الخارجية السعودية، فى إنفوجراف لها أبرز المعلومات حول الحدث العالمى الكبير الذى تستضيفه محافظة الدرعية، والتى جاءت كالتالى: 1- فئة من سباقات الفورمولا التى تستخدم فيها السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فقط. 2- انطلقت فكرتها عام 2011، وتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولى للسيارات. 3- أول بطولة أقيمت عام 2014، فى عاصمة جمهورية الصين الشعبية "بكين". 4- أعلى 3 متسابقين يصوت لهم الجمهور يحصلون على كمبية كبيرة من الطاقة الكهربائية لمدة 5 ثوانى فى النصف الثانى من السباق. 5- ستقام مسابقات فورمولا E، بالشرق الأوسط، وبسباق مزدوج بطولة الموسم الخامس 2018، وذلك داخل محافظة الدرعية.



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