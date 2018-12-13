شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بـ"المؤتمر" اليمنى: هزيمة الحوثى عسكريا دفعتهم لطاولة المشاورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نورا الجروى ، القيادية بحزب المؤتمر الشعبى العام باليمن ورئيسة حركة إنقاذ الشبابية، أن ردود فعل اليمنيين حول نتائج محادثات السويد مختلفة منهم المتفائل والمتشائم بما يمكن أن تلتزم به الميليشيا، مضيفة ، أن كل ما يهمنا من كل ذلك هو أن الضغط العسكري الكبير الذي أنجزته قوات المقاومة اليمنية المشتركة والجيش اليمنى وأبطال العمالقة وأسود تهامة خلال الفترة الماضية ووصول طلائعها الى مشارف ميناء الحديدة هي التى دفعت و أجبرت الميليشيات الحوثية للذهاب للسلام والجلوس على طاولة المفاوضات بعد التعنت والرفض الذي كانت تبديه خلال الفترات السابقة.

أضافت الجروى، فى تصريحات ، لقد جعلت المقاومة المشتركة الحوثي ، يذهب خاضعا وذليلا الى السويد باحثا عن السلام وعن مخرج يمكن أن يحفظ به ما تبقى من ماء وجهه فلو لم تتحرك معركة تحرير الحديدة لما رضخ الحوثيين للمفاوضات لكن بعد أن تم كسرهم عسكرياً وشعبيا فيها أضطروا للرضوخ للمفاوضات وقبلوا بالاتفاق..

واعتبرت الجروى ، أن صيغة مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بخصوص مدينة وموانئ الحديدة وصليف رأس عيسى، جيدة وهي شبيهه بالمبادرة التي تقدم بها مجلس النواب بصنعاء قبل عام ونصف ورفضها الحوثيين حينها واعتبروها عماله وكانت أفضل مما وقعوا عليه اليوم وهم صاغرين بعد أن سفكوا مزيداً من الدماء وارتكبوا آلاف الجرائم بحق اليمن ، مشيرة الى أنه في كل الأحوال نتائج الإتفاق كانت إيجابية حفاظاً على أرواح وسلامة المدنيين ونتمنى أن يلتزم الحوثيين بما جاء فيه مالم فالخيار العسكرى هو الخيار الوحيد أمامهم والخيار الشعبي والثوري لازال بإنتظارهم..