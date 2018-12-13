شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية يقوم بجولة مغاربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون بجولة خارجية تشمل كلا من الجزائر وتونس والمغرب خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجارى.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الكورى الجنوبى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ - أن هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها رئيس وزراء كورى جنوبى بجولة إلى دول المغرب العربى، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المرتقبة إلى الجزائر وتونس تعتبر الأولى من نوعها، ففي عام 2004 زار رئيس الوزراء آنذاك جونغ هونغ-وون المغرب.

ومن المقرر أن يستخدم رئيس الوزراء طائرة رئاسية للقيام بجولته الخارجية، كما تركز جولة رئيس الوزراء على دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تدخل إلى الأسواق المحلية المغاربية.

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