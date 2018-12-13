شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش العراقى تقصف مواقع لداعش فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مدفعية الجيش العراقى مواقع لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابى داخل العمق السورى، ما أدى إلى سقوط قتلى فى صفوف الإرهابيين، لم يتم إحصاؤهم بعد.

ونقلت قناة (العراقية) الإخبارية اليوم /الخميس/ عن مصدر أمنى - لم تكشف عن هويته - القول إن مدفعية الجيش العراقى قصفت مواقع لعصابات داعش داخل العمق السورى وسط معلومات استخباراتية أفادت بمقتل العديد من عناصر داعش بينهم قيادات بارزة فى التنظيم الإجرامى ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المصدر أن الوضع الأمنى فى قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودى مع سوريا غربى الأنبار آمن ومستقر، ولا توجد أى تهديدات إرهابية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية تحسبا لأي طارئ.

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