اليمن... قوات المقاومة الوطنية ترحب باتفاق مشاورات السويد

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "نعلن ترحيبنا بالنتائج التي خرجت بها مشاورات السويد والتي توجت بتوقيع اتفاق انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وذلك حرصا منا على تخفيف المعاناة الإنسانية على أبناء شعبنا والحفاظ على البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة في المدينة".

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وأضافت قوات المقاومة وهي إحدى التشكيلات القتالية التي تخوض معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الحديدة، أن "المليشيا لم تكن لترضخ وتجنح للسلم وتوافق على الانسحاب من الحديدة ومينائها لولا تضحيات الأبطال الميامين من منتسبي المقاومة اليمنية مسنودة بالتحالف العربي، محققين الانتصارات الكاسحة حتى وصلوا إلى قلب مدينة الحديدة".

وحذرت المقاومة "مليشيا الحوثي من أي محاولات للالتفاف على مضامين الاتفاقية أو الانقلاب عليها".

انطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

وقد توصل الجانبان (وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين)، اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.

من جانبها، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن المقترح بشأن تعز ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز وفتح المعابر الثلاثة، مضيفة أن مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي أيضا بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل مرور المساعدات.