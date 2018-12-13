السعودية انتصرت في الحرب ونجحت في السلم.. #الشرعيه_تنتصر_وتهزم_الحوثي يتصدر

صحيفة الخليج الالكترونية

تفاعل الآلاف من المواطنين في الوطن العربي والمملكة السعودية، مع هاشتاق #الشرعيه_تنتصر_وتهزم_الحوثي، وذلك بعد نجاح جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في الضغط على الحوثيين والقبول بتوقيع اتفاق مبدئي للسلام في اليمن برعاية أممية. فيما تصدر الهاشتاق مواقع التواصل.

وتنص الاتفاقات في السويد على فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيشها في مطاري عدن وسيئون بإشراف الشرعية والتحالف.

كما تنص الاتفاقات على وجوب انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة وتسليمه للحكومة بصفتها الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية مع تعزيز دور الأمم المتحدة.

من ناحيته قال الدكتور، خالد آل سعود ، على “تويتر”: “#الشرعيه_تنتصر_وتهزم_الحوثي، هنيئاً للشعب اليمني عودة الشرعية ، وإسترداد ” يمننا العربي الشقيق ” من الهيمنة الفارسية الإجرامية”.

فيما غرد الكاتب الصحفي، سلمان الدوسري، إن اتفاق السويد وانسحاب الحوثيين من الحديدة نصر للتحالف العربي والشرعية اليمنية وهزيمة للميلشيات وإيران التي ماطلت كثيراً ثم رضخت أخيراً، السعودية نجحت في الحرب ونجحت في السلم.