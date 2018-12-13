رسالة من أمير قطر إلى الرئيس أردوغان

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ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "بعث أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".
كما أرسل نائب أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار.
وفي نفس الصدد، بعث عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار.
وأفادت وسائل إعلامية تركية، اليوم الخميس، عن حصول حادثة اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.
© REUTERS / TUMAY BERKIN
وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث يقومون بانتشال الركاب والجرحى من العربات.
وذكرت القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.
ومن جهة أخرى، أفادت وكالة "أن تي في" التركية بسقوط عدد كبير من الإصابات وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات.
وأكد حاكم ولاية أنقرة واصب شاهين، مقتل 7 اشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث اصطدام قطارين في المدينة.
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