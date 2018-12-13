الاتحاد_الأوروبي: تمديد العقوبات المفروضة على #روسيا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد سوف يمدد عقوباته الاقتصادية المفروضة على روسيا لدورها في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا.

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