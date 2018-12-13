شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المهرة يرفد مؤسسة كهرباء سيحوت بـ"7" ميقا واط والان مع التفاصيل

عبّر الشيخ سعيد سالم ميطان السماحي عضو المجلس المحلي بمحافظة المهرة، عن بالغ شكره وتقديره وجزيل امتنانه لمحافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، على رفده الطاقة التوليدية بمؤسسة الكهرباء فرع سيحوت بـ"7 " ميقا واط، والوفاء بوعده لأبناء مديريتي سيحوت والمسيلة بعد اللقاء به في الرياض وفي مديرية الغيضة وتعهد بأنه سينهي معناة مواطني المديريتين من الكهرباء.

وأوضح الشيخ بن ميطان بأن المحافظ باكريت يولي إهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية في مديريتي سيحوت والمسيلة وبقية مديريات المحافظة، وبأن الشكر موصول كذلك لوكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي الذي كان له دور كبير في الرفع باحتياجات المديريات.

واصفاً المحافظ برجل المرحلة وباني النهضة التنموية وإنه إن وعد أوفى.. مضيفاً : " شهدت المهرة في عهد باكريت تطور ملحوظ على مستوى الخدمات والمنشآت الحكومية الحيوية التي تم تأسيسها وقيد الإنشاء".

ودعى السماحي كل شرائح المجتمع المهري للوقوف صفاً واحداً خلف محافظهم الشاب الذي كان على مستوى الحدث ومتواجد حيث الأزمات والكوارث وأحلك الظروف إلى جانبهم.. معتبراً بأن المهرة تعيش عصرها الذهبي مع باكريت محافظ التوازنات السياسية والحنكة القيادية.