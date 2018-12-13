شكرا لقرائتكم خبر عن جمل «هائج» يكسر جمجمة مقيم بـ«عفيف».. 4 حالات في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت إحدى قرى محافظة عفيف بمنطقة الرياض حادثة جمل هائج، راح ضحيتها مقيم صومالي، حيث تعرض لكسر في الجمجمة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، قد استقبل رابع حالة لمقيم صومالي تعرض لهجوم جمل هائج، خلال أسبوعين، أحضره كفيله لإسعافه اليوم.

وشخّص الأطباء إصابة “المقيم الصومالي” بكسر في قاع جمجمة الرأس إثر قضمة الجمل، وتم نقله لمستشفى محافظة الدوادمي لتلقي العلاج.