شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد بحوزته 2 كيلو مشغولات ذهبية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من ضبط وافد بحوزته 7 أكياس بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية. وتحقق شرطة الكعكية بمكة في الواقعة التي تم ضبطها بمركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة – جدة. واشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق مكة – جدة بمركبة بقيادة مقيم، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 2 كيلو من المشغولات الذهبية، سُلمت لجهة الاختصاص.

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