سجن معارض إيراني 6 سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجاجات سلمية في إيران - أرشيفية
حُكم على المحامي الإيراني المعارض قاسم شعلة سعدي بالسجن 6 سنوات بحسب ما أعلن محاميه، الأربعاء.
وأوقف شعلة سعدي في 18 أغسطس/آب خلال مشاركته في تظاهرة سلمية أمام مقر مجلس الشورى الإيراني، احتجاجا على منع مرشحين من خوض الانتخابات بسبب رفض مجلس صيانة الدستور ترشّحهم.
ويتمتع مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون، بسلطات تخوله رفض أي مرشّح للانتخابات الرئاسية أو النيابية.
وقال المحامي محمد حسين أقاسي، إن "الغرفة الخامسة عشرة في المحكمة الثورية في طهران حكمت على شعلة سعدي بالسجن خمس سنوات بزعم إقامة تجمّعات والتآمر على الأمن القومي".
وأوضح أقاسي أن موكّله حُكم عليه كذلك بالسجن سنة إضافية لإدانته بـ"الدعاية ضد النظام".
وشعلة سعدي بروفسور في القانون، وانتخب نائبا مرّتين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلى أن رفض مجلس صيانة الدستور ترشّحه للانتخابات النيابية.
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