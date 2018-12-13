«4 آلاف جنيه ومكالمة تليفون».. نص اعترافات المتهمين بمساعدة «المصور الدنماركي»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حصلت "الوطن" على تفاصيل اعترافات المتهمين بتسهيل صعود المصور الدنماركي وصديقته إلى الهرم، وتصوير فيديو إباحي نهاية نوفمبر الماضي.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم الرئيسي ويدعى "موسى عمر موسى" (جمال)، مقيم في نزلة السمان ويعمل جمال بمنطقة الأهرامات، أن يوم 28 نوفمبر الماضي، تقابل مع سيدة تدعى "هند" وكان بصحبتها شخصين دنماركيين.

وأضاف المتهم: "أنهما طلبا منه أن يصعدا إلى أعلى الهرم الأكبر، ولكني رفضت وقلت لهم (ممنوع صعود الهرم الأكبر وطلبت منهم 1400 دولار فقالوا لي كتير).

وتابع: "بعد كده قولت لهم أنا عندي حل تاني وهو إني أطلعكم بالنهار بالحصان وأسيبكم داخل المنطقة، وإنتم اتصرفوا زي ما عايزين".

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وعن يوم الواقعة، قال: "انتظرتهم الساعة 10 صباحا ولكنهم لم يأتوا وفوجئت بهم يتصلون بي الساعة 8 بليل وطلبوا مني أن يصعدو الهرم، واتفقت معهم أن يدفعوا لي 4 آلاف جنيه واصطحبتهما بعد ذلك إلى بوابة منطقة ترب المسلمين، وبعدما وصلنا لم يكن موجود موظف الآثار بالمنطقة ثم قفز الرجل والمرأة الدنماركيين إلى المنطقة الأثرية".

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة الثاني وتدعى "هند على إبراهيم" حاصلة على بكالوريوس علوم، اعترفت بتفاصيل الواقعة، قائلة: "إن بداية الواقعة عندما تقابلت مع الشاب الدنماركي في كافيه في منطقة وسط البد"، مضيفة أنها تعرفت على الشاب عن طريق إحدى تطبيقات الهاتف المحمول.

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وأضافت "هند": أن "الشاب الدنماركي أندريا قال لها إن حلمه أن يصعد إلى الهرم، وأضافت أنه في يوم 28 تقابلت مع الشاب الدنماركي وصديقته في منطقة أبو الهول".

واستكلمت: "الشاب الدنماركي كان معه صورة لشخص وطلب مني مقابلته واكتشفت بعدما قمنا بالسؤال عليه أنه عم موسى".

وتابعت قائلة: "توصلنا لعم موسى الذى طلب من أندريا 1400 دولار مقابل صعود الهرم، وثانى يوم قام اندريا وصديقته بطلبى أن اذهب لهم عند الهرم ، وطلبا منى ان اتصل بعم موسى، وبالفعل قمنا بالاتصال به وحضر لنا ، وفى اليوم الثانى عرفت ان عم موسى اصعدهمت للهرم مقابل 4 آلاف جنيه".

وكانت وزارة الداخلية قد ألقت قبض على "جمّال" يعمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وفتاة لاتهامهما بمساعدة سائح دنماركي الجنسية في التسلل بالمنطقة الأثرية ليلا، وتسلق الهرم الأكبر، وتصوير مشاهد فاضحة، بصحبة فتاة دنماركية الجنسية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وكان قد تداول مؤخرا مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، بشبكة الإنترنت، يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، وظهورهما في مشهد فاضح ليلا.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق بحث بمشاركة بأجهزة وزارة الداخلية، وحدد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى"أندرياس هيفيد أندر سين"، دنماركي الجنسية مواليد 1985 مصور فوتوغرافي، وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، إذ تسلق السائح الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة الدنماركية الجنسية "جوز فين سارة بالس"، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر، وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر وتمكن من تصوير مشاهدة فاضحة ليهما بسطح الهرم.