بالصور| الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى صباح الخميس، جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل.
وأضاف راضي أن الجولة تضمنت كاتدرائية ميلاد المسيح، مسجد الفتاح العليم، المدينة الرياضية، المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، مشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة/الإسماعيلية والقاهرة/بلبيس والطريق الدائري، تطوير طريق السويس، وتطوير محور المشير طنطاوي.
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