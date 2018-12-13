قبل نحو عامين من الآن كان الإطلاق الأول للعبة الاستراتيجية ROME: Total War على iOS، وبعد تقارير تُفيد بقُرب إطلاقها على النظام الآخر أندرويد، هاهي شركة Feral Interactive تُعلن رسميًا عن موعد إطلاق لعبتها هذه على متجر قوقل بلاي، حيث سيكون في تاريخ 16 سبتمبر الحالي، كذلك سيتم إطلاقها بنفس التاريخ على متجر سامسونج جالاكسي.
وكما هو متوقع اللعبة مدفوعة على ان تكون التسعيرة الملازمة لها 9.99 دولار كما هو بالضبط على نظام iOS، كذلك لن تكون هناك أي عمليات شراء داخلية، وستعمل اللعبة بشكل ممتاز على الهواتف الحديثة، حيث تم إصدار قائمة بالأجهزة المدعومة وهي على النحو التالي:
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- HTC U12+
- Huawei Nexus 6P
- Huawei Honor 8
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 20
- LG V30+
- Motorola Moto Z2 Force
- Nokia 8
- OnePlus 3T
- OnePlus 5T
- OnePlus 6T
- Razer Phone
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy Note8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy Tab S4
- Sony Xperia Z5 Dual
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Xiaomi Mi 6
أخيرًا في حالة أن جهازك ليس من هذه القائمة، فنُبشرك بأن اللعبة أيضًا ستدعم كل جهاز أندرويد يعمل بإصدار 7.0 فأحدث، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، ويتضمن إحدى المعالجات التالية Qualcomm Snapdragon 810 أو HiSilicon Kirin 950 أو Samsung Exynos 8890 أو MediaTek Helio P20 فقد تتمكن من تشغيل اللعبة، على أن يكون هناك فروقات في الأداء.
التدوينة لعبة الحرب والاستراتيجية ROME: Total War تأتي أخيرًا على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الحرب والاستراتيجية ROME: Total War تأتي أخيرًا على أندرويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .