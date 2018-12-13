دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة الحرب والاستراتيجية ROME: Total War تأتي أخيرًا على أندرويد

قبل نحو عامين من الآن كان الإطلاق الأول للعبة الاستراتيجية ROME: Total War على iOS، وبعد تقارير تُفيد بقُرب إطلاقها على النظام الآخر أندرويد، هاهي شركة Feral Interactive تُعلن رسميًا عن موعد إطلاق لعبتها هذه على متجر قوقل بلاي، حيث سيكون في تاريخ 16 سبتمبر الحالي، كذلك سيتم إطلاقها بنفس التاريخ على متجر سامسونج جالاكسي.

وكما هو متوقع اللعبة مدفوعة على ان تكون التسعيرة الملازمة لها 9.99 دولار كما هو بالضبط على نظام iOS، كذلك لن تكون هناك أي عمليات شراء داخلية، وستعمل اللعبة بشكل ممتاز على الهواتف الحديثة، حيث تم إصدار قائمة بالأجهزة المدعومة وهي على النحو التالي:

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

HTC U12+

Huawei Nexus 6P

Huawei Honor 8

Huawei Mate 10

Huawei Mate 20

LG V30+

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

OnePlus 3T

OnePlus 5T

OnePlus 6T

Razer Phone

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Tab S4

Sony Xperia Z5 Dual

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2 Compact

Xiaomi Mi 6

أخيرًا في حالة أن جهازك ليس من هذه القائمة، فنُبشرك بأن اللعبة أيضًا ستدعم كل جهاز أندرويد يعمل بإصدار 7.0 فأحدث، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، ويتضمن إحدى المعالجات التالية Qualcomm Snapdragon 810 أو HiSilicon Kirin 950 أو Samsung Exynos 8890 أو MediaTek Helio P20 فقد تتمكن من تشغيل اللعبة، على أن يكون هناك فروقات في الأداء.

التدوينة لعبة الحرب والاستراتيجية ROME: Total War تأتي أخيرًا على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.