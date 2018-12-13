شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من مدينة طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، مساء اليوم الخميس.

وقالت عائلات المعتقلين إن قوات الاحتلال اعتقلت ساهر عزام ادحيلية (23 عاما)، ومشير طلال جابر (23 عاما)، أثناء تواجدهما فى حارة النعالوة فى الضاحية.

وهاجم مستوطنون منزلا على مدخل قرية بورين جنوب محافظة نابلس، وحطموا سيارة قريبة من المكان، وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزلا قرب مدخل القرية، وحطموا سيارة هناك.

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