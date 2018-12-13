شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال إرهابى والعثور على عبوات وأحزمة ناسفة فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، اعتقال إرهابى والعثور على كمية من الأسلحة والذخائر فى محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوي، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب في قضايا إرهابية في حي المأمون، كما عثرت قوة أخرى على 65 قذيفة على شكل عبوات ناسفة محلية الصنع وقنابل هاون".

وأضاف رسول "أن قوة مشتركة تمكنت خلال عملية تفتيش بقرى (حسونة - البو فشكة - أبو غلاوين - تل سمن) من العثور على 7 صواريخ محلية الصنع و5 قنابل هاون عيار 120 ملم، فيما نفذت قوة أخرى بمنطقة الموصل القديمة عملية أسفرت عن العثور على 3 أحزمة ناسفة تالفة و9 رمانات يدوية تالفة و4 أخرى محلية الصنع، كما عثرت قوة أمنية على 11 عبوة ناسفة وحزام ناسف في منطقة المكاوي، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة".