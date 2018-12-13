شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. السعودية تصدر أكثر من1.7 مليون تأشيرة عمرة خلال شهر المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، انفوجراف يحمل بعض الإحصائيات عن العمرة خلال مولد شهر ربيع الأول والذى يشهد المولد النبوى، حيث تم إصدار أكثر من 1.7 مليون تأشيرة عمرة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القادمين إلى المملكة 3 % مقارنة بالعام الماضى.





وجاء ضمن إحصائيات وزارة الحج السعودية، أن متوسط فترة الإقامة فى مكة المكرمة للمعتمرين كانت 13 يوما، و8 أيام متوسط الإقامة فى المدينة المنورة، واستقبلت المنافذ الجوية فى المملكة أكثر من 1.2 مليون معتمر.

وجاء ترتيب الجنسيات القادمة لأداء العمرة خلال شهر المولد النبوى، باكستان، واندونيسيا، والهند، وماليزيا، واليمن.



