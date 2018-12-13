شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: مقتل 13 إرهابيًا بينهم قيادى فى "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اليوم الخميس، عن مقتل المسؤول الأمنى لما يسمى ولاية شمال بغداد و12 إرهابيًا معه.

وقال الجهاز - فى بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه بعملية نوعية نفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف تم قتل المدعو ماجد عبد الرحمن موسى المكنى بـ(أبو مريم)"، مضيفًا "أن القتيل المسؤول الأمنى لما يسمى ولاية شمال بغداد و12 إرهابيًا كانوا معه".

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