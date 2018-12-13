شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بعد إطلاق مستوطنين النار على المواطنين قرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطينى بجروح، مساء اليوم الخميس، بعد إطلاق المستوطنين النار على المواطنين فى قرية بيتين، شمالى البيرة بمحافظة رام الله.

وهاجم عشرات المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال قرية بيتين بالحجارة والرصاص، ما أدى إلى إصابة رائد حامد بالرصاص في يده.

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