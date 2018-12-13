شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى باليمن يقول تنفيذ اتفاق الحديدة سيبدأ الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودى باليمن محمد آل جابر فى تصريح لتلفزيون العربية إن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المعلن فى وقت سابق اليوم الخميس بين طرفى الحرب ستبدأ غدا. واتفق طرفا الحرب فى اليمن اليوم الخميس على وقف القتال بمدينة الحديدة الساحلية الخاضعة للحوثيين وسحب القوات وذلك فى أول انفراجة كبيرة فى جهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع المستعر منذ نحو خمسة أعوام.

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