شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مستوطنون، مساء اليوم /الخميس/، سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر شرق الخليل، كما هاجموا سيارات قرب دوار الحرايق جنوب الخليل.

وأفادت مصادر فى الهلال الأحمر، بأن سيارة إسعاف كانت تقل حالة مرضية متوجهة من بنى نعيم إلى المستشفى فى الخليل، حيث قام مجموعة من المستوطنين باعتراض طريقها ورشقها بالحجارة، ما اضطر سائق الإسعاف للعودة من حيث أتى.

وقام المستوطنون برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة قرب مدخل بيت عينيون، كما رشقوا مركبات بالحجارة قرب دوار الحرايق جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان بأن المستوطنين قاموا بإغلاق الشارع الواصل بين مدينة الخليل والمدن والبلدات في الجنوب قرب دوار الحاريق حيث تقع مستوطنة " بيت حجاي".

كما هاجم المستوطنون سيارة مواطن قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، وقاموا بتحطيم سيارته.

من ناحية أخرى، تظاهر مستوطنون مساء اليوم على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس وطالبوا الجيش الإسرائيلي والحكومة برد قاس على الفلسطينيين، ورفع المستوطنون صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس وطالبوا بقتله.

وهاجم عشرات المستوطنين بالرشق في الحجارة، خمسة منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس، وألحقوا أضرارا بنوافذ المنازل المستهدفة.