شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية شمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الخميس/ القبض على عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وأوقفت مفرزة (دورية) مشتركة للجيش بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني أمس، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة".

وأضافت الوزارة أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حرس الحدود بتلمسان (شمال غرب) 49 كيلوجراما من المخدرات، مشيرة إلى أنه تم توقيف 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب)، والأغواط (وسط).

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