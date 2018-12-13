شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مقبرة جماعية لمدنيين قتلهم تنظيم "داعش" بالشرقاط العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت قوات الحشد الشعبى العراقى، اليوم الخميس، على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبى - أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - "أن قوة من اللواء السادس فى الحشد الشعبى عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين تم قتلهم على يد تنظيم (داعش) الإرهابى خلال عملية مسح أمنى فى قرية تل منجور التابعة لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين" .

وأضاف البيان "أن القوة أبلغت القوات الأمنية والجهات المختصة بهذه المقبرة لاتخاذ اللازم". يذكر أن قوات الحشد الشعبى بالتعاون مع القوات الأمنية تجرى مسحًا للمدن المحررة من اجل تطهيرها من مخلفات الحرب مع جماعات "داعش" الإرهابية.

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