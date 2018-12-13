السعودية: انتظروا ما سيحدث غدا في اليمن

وأوضح السفير السعودي، في تصريحاته عبر قناة "العربية"، أن الاتفاقات بشأن الحديدة، سيبدأ تنفيذها، يوم الجمعة، 14 ديسمبر/كانون الأول. ونقلته وكالة "رويترز".

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وتابع الجابر "إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المبرم في السويد بين الأطراف المتحاربة في اليمن، ستبدأ غدا".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

وقد توصل الجانبان (وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين)، اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.

من جانبها، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن المقترح بشأن تعز ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز وفتح المعابر الثلاثة، مضيفة أن مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي أيضا بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل مرور المساعدات.