مباحثات روسية أمريكية بشأن محاربة الإرهاب

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "جرى مناقشة مبادئ وأسس مهمة تنشيط التعاون الثنائي لمواجهة أخطار الإرهاب، كما تم تبادل الآراء حول أكثر القضايا إلحاحا، وآفاق التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب".

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وتابع البيان: "الأطراف اتفقت على مواصلة الاتصالات بشكل منتظم في مجال محاربة الإرهاب".

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس/ آذار عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح، في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، بأنه يتبع نهجا "أكثر صرامة" تجاه روسيا، ومع ذلك يؤيد تحسين العلاقات بين البلدين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه ليس من المتوقع حدوث تغير في السياسة الخارجية الروسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف في حديثه لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة روسيا 1: "لا توجد تغييرات جذرية، ولا نتوقع أية تغييرات على الصعيد الأمريكي، في هذه الحالة، على الأرجح، الأفضل انتظار الاتصالات القادمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي".