بعد ترحيب السعودية... إيران ترحب بنتائج المحادثات اليمنية في ستوكهولم

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" عن قاسمي قوله "الاتفاق اليمني يعرض إدراك الأطراف اليمنية لوضع الشعب اليمني المؤسف وأنهم رجحوا وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني على مصالح جماعاتهم وتشدید المعارك في أطراف الحديدة".

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وتابع قاسمي "نأمل بأن يتم تجهيز ميناء الحديدة وباقي الموانئ والمطارات في اليمن خاصة مطار صنعاء حتى يتم تزويد اليمنيين بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف قاسمي: "نأمل بأن يتم تنفيذ الاتفاق في الإطار الزمني المحدد حتى يتم وضع الأرضية المناسبة للمرحلة القادمة من المحادثات المرتقبة والحل النهائي للأزمة اليمنية".

وكان الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، قد رحب بالاتفاق المدعوم من قبل الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، اليوم الخميس.

وقال السفير في حسابه على "تويتر": "يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن".

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وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.