خليجي يفتح النار على وافدين ويقتل شخصين

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© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
من جهتها ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، وضبطت بحوزته السلاح الرشاش، وباشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
يشار إلى أن سعوديا في العقد الرابع من العمر فتح نيران سلاح رشاش على عمّال قرب محافظة صامطة، ما أدَّى إلى مقتل اثنين في الحال، وإصابة ثالث إصابة خطرة.
وفي وقت سابق تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة اختطاف عامل آسيوي في محطة وقود وإجباره على دخول السيارة بحي النقرة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.
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