خلال شهر.. إصدار أكثر من 1.7 مليون #تأشيرة_عمرة

صحيفة الخليج الالكترونية

بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الأول 1,387,125 معتمراً ومعتمرة بارتفاع نسبته 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 1,347,127 فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 1,777,785 تأشيرة، أقل بنسبة 2,2%، عن شهر ربيع الأول من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 1,818,111.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر ربيع الأول فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 1,062,830، بزيادة نسبتها 7% عن الشهر نفسه في العام الماضي والذي بلغ 994,444 في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 324,296 أقل بنسبة 8% عن عددهم في الموسم الماضي والذي بلغ 352,684 مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يوماً في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 8 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة. علماً أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 1,270,901 معتمر، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 116,189 معتمراً، في حين سجل وصول 35 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

وفي شهر ربيع الأول من موسم 1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 95,322 ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 100,566 ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 185,190 ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 227,701 ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 273,778 ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 292,957 أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 211,611 معتمرًا.

ومن بين 1,777,785 تأشيرة، فإن عدد الذكور 835,743 وعدد الإناث 942,042 بغالبية 53%، جاء منهم 640,434 برفقة عائلاتهم، بينما 1,137,351 بشكل فردي. وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداماً كل من: الأوردو، الهندية، الملاوية، العربية، الإنجليزية.

وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ثماني مرات، بحيث سجل شهر ربيع الأول وجود 8,950 موظفاً، منهم 7,465 من الذكور، و1,485 من الإناث، بزيادة 824% عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، والذي كان العدد فيه 1,086 موظفاً، منهم 1,055 من الذكور، و31 من الإناث.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدوماً لأداء العمرة فقد جاءت أولاً الجنسية الباكستانية 435,060 تليها إندونيسيا 261,172 فالهند 213,893 ثم ماليزيا 85,069، وفي المرتبة الخامسة اليمن 72,212 سادساً الجزائر 41,184 سابعاً تركيا 36,869 وثامناً الإمارات العربية المتحدة 30,315 تاسعاً بنجلادش 28,702 وعاشراً الأردن 20,344 تأشيرة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.