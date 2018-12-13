سفيرنا في #اليمن: #التحالف أرغم ا#مليشيا_الحوثي على القبول بالانسحاب من #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، اليوم (الخميس)، بأن الاتفاقات التي دعمتها الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن خلال مشاورات السويد، تلزم ميليشيا الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة.

وقال “آل جابر” عبر حسابه في “تويتر”: “أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة”.

وأضاف: “إن الاتفاقات تشمل تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى”.